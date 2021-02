Barcellona, Jordi Alba ci crede: «Possiamo lottare per la Liga» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Jordi Alba ha parlato degli obiettivi in campionato del Barcellona Jordi Alba, terzino del Barcellona, ai microfoni di Movistar+ ha parlato degli obiettivi in campionato della squadra blaugrana. «I giocatori che sono a Barcellona da molto tempo stanno cercando di creare le condizioni più confortevoli per lo sviluppo dei giovani. Il livello della squadra si è stabilizzato e credo che nelle ultime partite si sia visto. Stiamo vivendo momenti difficili, è vero, ma per superarli dobbiamo essere uniti. Abbiamo l’opportunità di lottare per il titolo. Anche altre squadre perdono nel campionato spagnolo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021)ha parlato degli obiettivi in campionato del, terzino del, ai microfoni di Movistar+ ha parlato degli obiettivi in campionato della squadra blaugrana. «I giocatori che sono ada molto tempo stanno cercando di creare le condizioni più confortevoli per lo sviluppo dei giovani. Il livello della squadra si è stabilizzato e credo che nelle ultime partite si sia visto. Stiamo vivendo momenti difficili, è vero, ma per superarli dobbiamo essere uniti. Abbiamo l’opportunità diper il titolo. Anche altre squadre perdono nel campionato spagnolo». Leggi su Calcionews24.com

