Barcellona, Jordi Alba ci crede: "Possiamo lottare per la Liga. Anche le altre perdono…" Il Barcellona torna, forse, in corsa per la Liga. Vittoria netta contro l'Elche nel recupero di campionato. Secco il 3-0 dei blaugrana di Koeman firmato da una doppietta di Lionel Messi e dal gol di Jordi Alba. Proprio l'esterno dei catalani ha parlato del match ma Anche del proseguimento della stagione ai microfoni di Movistar +. "Psicologicamente queste vittorie aiutano. Se non diamo il cento per cento, è difficile per noi vincere. Penso che contro l'Elche siamo stati la migliore squadra in campo e abbiamo meritato di segnare e vincere la sfida", ha commentato l'esterno spagnolo.

