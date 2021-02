Barbie sfila alla Milano Fashion Week

Leggi su solodonna

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Anche l’iconicaha fatto il suo ingressodel 2021; Alessandro Enriquez ha realizzato un look speciale in miniatura per annunciare le prossime collezioni Autunno/Inverno 2021. Il look esclusivo su, per lo stilista, è la realizzazione del sogno di tutta una vita. Alessandro Enriquez è uno degli stilisti più eclettici e apprezzati nel mondo deled è tra gli stilisti che ha preso parte Articolo completo: dal blog SoloDonna