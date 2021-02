Barbara d’Urso in diretta: “Mara Venier, amica mia, difendo io il tuo Nicola!” (Di giovedì 25 febbraio 2021) A Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha mostrato sostegno nei confronti della collega e amica Mara Venier. Nei giorni scorsi è circolata la notizia che Nicola, il marito di Venier, fosse morto. La conduttrice si è detta indignata e disgustata, come è giusto che sia. Barbara d’Urso, allora, ha voluto darle manforte e durante Pomeriggio Cinque … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 febbraio 2021) A Pomeriggio Cinqueha mostrato sostegno nei confronti della collega e. Nei giorni scorsi è circolata la notizia che Nicola, il marito di, fosse morto. La conduttrice si è detta indignata e disgustata, come è giusto che sia., allora, ha voluto darle manforte e durante Pomeriggio Cinque … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

