Bankitalia | Signorini nuovo direttore generale

Luigi Federico Signorini, attuale Vice Direttore Generale, è stato nominato direttore generale della Banca d'Italia in sostituzione di Daniele Franco, nominato ministro dell'Economia del governo Draghi. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, in seduta straordinaria, su proposta del Governatore Ignazio Visco, ha nominato Direttore Generale Luigi Federico Signorini, già Vice Direttore Generale, e conseguentemente nuovo presidente dell'Ivass, l'Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni.