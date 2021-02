Bando concorso “L’Europa inizia a Lampedusa”: proroga al 31 marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bando per la selezione dei partecipanti al Progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”. proroga dei termini. Nota L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021)per la selezione dei partecipanti al Progetto “”.dei termini. Nota L'articolo .

Esercito : Prorogato al 19 febbraio 2021 (ore 12:00) il bando per la partecipazione al concorso per l'ammissione di 150 alliev… - orizzontescuola : Bando concorso “L’Europa inizia a Lampedusa”: proroga al 31 marzo - comuneimer : Concorsi del 23/02/2021: Bando di concorso pubblico per soli esami per assunzione a tempo indeterminato e pieno di… - alexleardini : RT @afranclagaro: Pubblicato bando XXXI Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti - RMI 2021 - EdiltecnicoIT : 18 istruttori tecnici-manutentivi Trieste 2021. Il comune pubblica il bando di concorso -