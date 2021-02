Bambina di 12 anni salta 5 giorni di scuola | “Costretta da estraneo per folle challenge sui social”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) . Una ragazzina di 12è stata vittima di una sfida: unle avrebbe chiesto di sostenere prove assurde e di assentarsi da. Proprio l’assenza dall’istituto ha permesso agli insegnanti e alla famiglia di capire quanto stava accadendo. La Procura e il Tribunale di Milano hanno richiesto per la 12enne un ricovero in un reparto di Neuropsichiatria, considerato che la minorenne spesso si è spesso causata del male con atti di autolesionismo: “La lista d’attesa è infinita perché purtroppo non ci sono abbastanza posti letto – ha spiegato il procuratore del Tribunale dei minori Ciro Cascone – mancano le risorse e per noi è fondamentale aiutare questi giovani”. Un’altra sfida. L’ennesima. E a esserne vittima è ancora una volta una ragazzina. La minorenne, di appena 12 ...

