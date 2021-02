Badminton, Europei Kiev 2021: tre italiani convocati (Di giovedì 25 febbraio 2021) Saranno tre i portacolori azzurri che parteciperanno ai prossimi Campionati Europei di Badminton: Fabio Caponio che scenderà in campo nel singolare maschile e Giovanni Greco e Kevin Strobl impegnati invece nel doppio maschile. La rassegna continentale si svolgerà a Kiev dal 27 aprile al 2 maggio, la capitale ucraina infatti ha scelto lo scorso anno di riorganizzare la manifestazione dopo essere stata costretta ad annullarla a causa dell’emergenza sanitaria. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Saranno tre i portacolori azzurri che parteciperanno ai prossimi Campionatidi: Fabio Caponio che scenderà in campo nel singolare maschile e Giovanni Greco e Kevin Strobl impegnati invece nel doppio maschile. La rassegna continentale si svolgerà adal 27 aprile al 2 maggio, la capitale ucraina infatti ha scelto lo scorso anno di riorganizzare la manifestazione dopo essere stata costretta ad annullarla a causa dell’emergenza sanitaria. SportFace.

