Badminton | Europei 2021 | i convocati dell’Italia Tre azzurri a Kiev

(Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Italia sarà protagonista aglidicon tre. Fabio Caponio sarà impegnato nel singolare, mentre Giovanni Greco e Kevin Strobl giocheranno in doppio. La rassegna continentale andrà in scena a(Ucraina) dal 27 aprile al 2 maggio. I nostri portacolori proveranno a superare il primo turno, ma la missione non sarà delle più semplici. Foto:Italia

Come accade in tutti gli anni dispari a febbraio, si sono svolti i Campionati Europei a squadre miste di badminton: l'edizione del 2021 si è chiusa oggi, sabato 20, a Vantaa, in Finlandia: è rimasta r ...