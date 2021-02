Avellino | la giunta comunale vara il premio fotografico “Massimo D’Argenio”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Quest’oggi laha deliberato l’istituzione di unin onore di, storico fotografo avellinese deceduto recentemente a causa del Covid-19. Dal Comune di, ogni anno saranno coinvolti studenti e amatori in un concorso. Un gesto istituzionale simbolico e personalmente molto sentito per ricordare il nostro amico Massimino”. Così in un post pubblicato su Facebook dall’assessore Stefano Luongo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La giunta comunale di Avellino ha deliberato l'istituzione di un premio in onore di Massimo D'Argenio, storico fotografo avellinese deceduto recentemente a causa del Covid19. Dal Comune di Avellino, ogni ...