Australia | ok a legge su news a pagamento per giganti web

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’ha adottato lache ha l’obiettivo di far pagare a Google e Facebook la condivisione delle notizie sulle loro piattaforme. Il via libera arriva in seguito ad un compromesso raggiunto tra Facebook e il governono, la scorsa settimana, dopo che la società guidata da Mark Zuckerberg aveva bloccato lene sul social network.

(Teleborsa) – L'Australia ha adottato la legge che ha l'obiettivo di far pagare a Google e Facebook la condivisione delle notizie sulle loro piattaforme.Il via libera arriva in ...SYDNEY - Il parlamento australiano ha deciso che i giganti della Silicon Valley potranno essere obbligati a pagare per la pubblicazione e la condivisione di news provenienti da portali d'informazione.