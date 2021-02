Australia | anche Facebook si arrende al governo Ma la grande editoria qui è tutt’altro che plurale

(Di giovedì 25 febbraio 2021) di Adriano Tedde Lo scorso 18 febbraio,ha interrotto la condivisione di notizie, creando undisagio pubblico in un paese dove ben il 40% della popolazione (11 milioni di persone) si affida esclusivamente al suo sito e alla sua app per le notizie quotidiane. Il disagio è particolarmente grave se si considera che tra le notizie oscurate risultanoquelle provenienti da bollettini governativi di rilevanza pubblica come i servizi di emergenza, la meteorologia e gli aggiornamenti sul Covid. Il 23 febbraio, la società ha annunciato che a breve ripristinerà i contenuti bloccati, consentendo nuovamente il traffico di notizie sulla sua piattaforma in. L’obiettivo di questa azione drastica era contrastare le prossime novità normative in materia di rapporti trae ...

In una nota martedì Facebook ha promesso di revocare il bando dei contenuti news in Australia se al momento questi non sono ancora visibili. Ha stretto un accordo con Seven West Media. L'Australia ha adottato la legge che ha l'obiettivo di far pagare a Google e Facebook la condivisione delle notizie sulle loro piattaforme. Lo scontro tra l'Australia e le grandi aziende del Web è particolarmente significativo perché anche altrove, ad esempio in Europa, si sta studiando la situazione australiana per capire come formulare normative simili.