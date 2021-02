Audi Q3 TFSI e - Al volante dell' ibrida ricaricabile

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Con questa fanno dieci, tanti quanti sono i moi ibridi plug-in presenti nella gammaa Casa tedesca. Un innesto importante, quelloa Q3 ea più dinamica Q3 Sportback, se si considera che un'su cinque venduta in Italia è proprio una di queste due Suv. Adesso, quindi, la scelta include un sistema di propulsione in più, che può incontrare i favori di quell'utenza il cui commuting quotidiano rientra nei fatidici 50 chilometri circa. Come sottolineiamo sempre nel caso di tutte le Phev, infatti, i massimi benefici di questa tecnologia si apprezzano sui brevi e medi tragitti e se si dispone di un punto di ricarica domestica, per rigenerare il più spesso possibile la batteria. Così, si può viaggiare quasi esclusivamente in elettrico con la rassicurante certezza che, all'occorrenza, ci sono ...