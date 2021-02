Attanasio e Iacovacci | i funerali di Stato | «Strappati alla vita da violenza feroce» La diretta

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono cominciati nella Basilica romana di Santa Maria degli Angeli idi Lucae del carabiniere Vittoriouccisi durante un agguato in Congo. La chiesa...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella, a causa di un disturbo vestibolare, è stato purtroppo costretto ad annullare la sua pres… - Palazzo_Chigi : Sono giunte all’Aeroporto militare di Ciampino le salme dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio… - bendellavedova : Ringrazio il presidente #MarioDraghi per la fiducia concessami con la nomina a sottosegretario agli Affari Esteri.… - BomprezziMarco : RT @poliziadistato: La #PoliziadiStato si unisce all'ultimo commosso saluto, a Roma, all'Ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere Vitto… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Attacco in Congo, oggi i funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci -

Ultime Notizie dalla rete : Attanasio Iacovacci

Dalle 9.30 nella basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma, i funerali di Stato dell'ambasciatore Lucae del carabiniere Vittoriovittime dell'agguato in Congo lunedì scorso. Alla cerimonia funebre presente anche il presidente del Consiglio Mario ...Poco prima delle 9 sono entrati i familiari del carabiniere Vittorio. Il militare era ... A Luca'dedicheremo un'area del ministero, faremo una cerimonia di commemorazione e gli ...I feretri sono entrati nella basilica avvolti dal tricolore e portati in spalla dai militari del XIII reggimento dei carabinieri. La moglie dell’ambasciatore col velo, il premier Draghi con Di Maio e ...Sono iniziati i funerali di Stato alla Basilica Santa Maria degli Angeli e Martiri a Roma, in piazza della Repubblica, di Luca ...