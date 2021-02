ATP Singapore: Roberto Marcora eliminato agli ottavi da Mannarino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Termina agli ottavi il 250 di Singapore di Roberto Marcora, battuto dalla testa di serie numero uno del torneo, Adrian Mannarino, col punteggio di 6-3, 7-5. Dopo l’eliminazione di Sinner a Montpellier, un altro italiano deve fare le valigie. Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato gli unici superstiti azzurri in questa settimana di ATP 250. Marcora perde la guerra di logoramento contro Mannarino La partita appare subito combattuta, con Marcora che già nel terzo game lotta ai vantaggi per mantenere il servizio. L’italiano è bravo a non farsi brekkare e nel game successivo non riesce a capitalizzare due palle break salvate da un ottimo Mannarino. Il francese è poi abile a togliere il turno di servizio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Terminail 250 didi, battuto dalla testa di serie numero uno del torneo, Adrian, col punteggio di 6-3, 7-5. Dopo l’eliminazione di Sinner a Montpellier, un altro italiano deve fare le valigie. Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato gli unici superstiti azzurri in questa settimana di ATP 250.perde la guerra di logoramento controLa partita appare subito combattuta, conche già nel terzo game lotta ai vantaggi per mantenere il servizio. L’italiano è bravo a non farsi brekkare e nel game successivo non riesce a capitalizzare due palle break salvate da un ottimo. Il francese è poi abile a togliere il turno di servizio di ...

