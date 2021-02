Atletica | ufficiale | il pesista Zane Weir può vestire la maglia azzurra

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ora èpuò rappresentare l’Italia. Ilsudafricano, fresco dello standard olimpico di 21.11, ha ricevuto dalla World Athletics l’eliggibilità e potrà quindilanelle competizioni internazionali. Il 25enne, secondo classificato agli Assoluti dello scorso anno a Padova, si allena in Italia con coach Paolo Dal Soglio e con il primatista italiano indoor Leonardo Fabbri.ha superato pochi giorni fa il limite dei ventuno metri nel peso, confermandosi in crescita.è diventato a tutti gli effetti un atleta italiano grazie alle origini del nonno materno, triestino. “Un sincero grazie a quanti si sono interessati a questa vicenda” ha detto, portacolori ...

