Atletica: Europei indoor, Tamberi e Iapichino guidano azzurri per Torun (2) (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nel getto del peso, presente il primatista italiano indoor Leonardo Fabbri, nei 60hs Luminosa Bogliolo, nel salto in alto al femminile Alessia Trost (argento agli Euroindoor di Praga 2015) ed Elena Vallortigara. Torna a indossare la maglia azzurra dopo sei anni Federica Del Buono, bronzo europeo in sala dei 1500 nel 2015. I numeri della spedizione azzurra sono volutamente ampi, su indicazione del presidente Fidal Stefano Mei, deliberata all'unanimità dal Consiglio federale e recepita dalla Direzione tecnica. Molti gli esordienti in Nazionale maggiore, in tutto 16: tra gli uomini Ali, Aquaro, Arese, Benati, Dester, Grant, Koua, Lai, Riva e Trio, tra le donne Cavalli, Fontana, Iapichino, Marchiando, Polinari, Sabbatini. Quattro gli iscritti nei 400 al maschile: come noto, potranno competere al massimo tre atleti per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nel getto del peso, presente il primatista italianoLeonardo Fabbri, nei 60hs Luminosa Bogliolo, nel salto in alto al femminile Alessia Trost (argento agli Eurodi Praga 2015) ed Elena Vallortigara. Torna a indossare la maglia azzurra dopo sei anni Federica Del Buono, bronzo europeo in sala dei 1500 nel 2015. I numeri della spedizione azzurra sono volutamente ampi, su indicazione del presidente Fidal Stefano Mei, deliberata all'unanimità dal Consiglio federale e recepita dalla Direzione tecnica. Molti gli esordienti in Nazionale maggiore, in tutto 16: tra gli uomini Ali, Aquaro, Arese, Benati, Dester, Grant, Koua, Lai, Riva e Trio, tra le donne Cavalli, Fontana,, Marchiando, Polinari, Sabbatini. Quattro gli iscritti nei 400 al maschile: come noto, potranno competere al massimo tre atleti per ...

