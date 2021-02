Atletica, Europei Indoor 2021: i convocati dell’Italia. Tamberi, Iapichino e Jacobs guidano 44 azzurri (Di giovedì 25 febbraio 2021) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei Indoor 2021, in programma a Torun (Polonia) dal 4 al 7 marzo. Sono stati selezionati 44 atleti, equamente divisi tra uomini (22) e donne (22). L’Italia si gioca concrete chance di medaglia, anche perché tre azzurrri si presenteranno forti della miglior prestazione europea stagionale: Gianmarco Tamberi (2.35 nel salto in alto domenica scorsa ad Ancona, difenderà il titolo conquistato due anni fa a Glasgow), Larissa Iapichino (6.91 nel salto in lungo sabato pomeriggio, la figlia di Fiona May sarà all’esordio in questa kermesse) e Marcell Jacobs (6.53 sui 60 metri). Attenzione anche agli ostacolisti Paolo Dal Molin e Luminosa Bogliolo, alle ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per gli, in programma a Torun (Polonia) dal 4 al 7 marzo. Sono stati selezionati 44 atleti, equamente divisi tra uomini (22) e donne (22). L’Italia si gioca concrete chance di medaglia, anche perché tre azzurrri si presenteranno forti della miglior prestazione europea stagionale: Gianmarco(2.35 nel salto in alto domenica scorsa ad Ancona, difenderà il titolo conquistato due anni fa a Glasgow), Larissa(6.91 nel salto in lungo sabato pomeriggio, la figlia di Fiona May sarà all’esordio in questa kermesse) e Marcell(6.53 sui 60 metri). Attenzione anche agli ostacolisti Paolo Dal Molin e Luminosa Bogliolo, alle ...

