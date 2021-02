Atalanta-Real Madrid, anche Lucas Vazquez ha qualche dubbio: “Non so se fosse rosso, ma l’importante era vincere” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il primo round degli ottavi di finale di Champions League lo vince il Real Madrid. In quel di Bergamo, nell'andata della sfida di Coppa, sono i blancos ad imporsi contro l'Atalanta con un gol di Mendy allo scadere. A far discutere, però, il clamoroso cartellino rosso sventolato ad inizio partita all'indirizzo di Remo Freuler, giudicato dai più, decisamente severo. anche in casa madrilena trovano difficile dare un giudizio sulla decisione del direttore di gara. Parlando a Movistar +, come riporta anche Mundo Deportivo, è Lucas Vazquez a commentare anche quell'episodio.Atalanta-Real Madrid, parla Lucas Vazquezcaption id="attachment 1099323" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il primo round degli ottavi di finale di Champions League lo vince il. In quel di Bergamo, nell'andata della sfida di Coppa, sono i blancos ad imporsi contro l'con un gol di Mendy allo scadere. A far discutere, però, il clamoroso cartellinosventolato ad inizio partita all'indirizzo di Remo Freuler, giudicato dai più, decisamente severo.in casa madrilena trovano difficile dare un giudizio sulla decisione del direttore di gara. Parlando a Movistar +, come riportaMundo Deportivo, èa commentarequell'episodio., parlacaption id="attachment 1099323" ...

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - RaiNews : A Bergamo, centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno sfilato, questa sera, prima della partita con il Real Madrid. Ac… - fanpage : Come se un anno di Covid non ci avesse insegnato nulla #AtalantaRealMadrid - Fiorentina_ole : RT @PietroLazze: L'espulsione in Atalanta-Real Madrid mi ricorda qualcosa. Tipo quando Ovrebo convalidò un gol del Bayern 2 metri in fuorig… - Josto51037271 : RT @daju29ro: @AleAntinelli Tre anni fa al rigore fischiato contro alla Juve al Bernabeu al 90' tutti a criticare le dichiarazioni di Buffo… -