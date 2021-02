Atalanta, lo sfogo social di Freuler: “Chiedo scusa. C’è poco da dire ma siamo ancora vivi…” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Arrivano le scuse, ma anche una grande scossa in vista della gara di ritorno. Parla Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, a seguito del k.o. nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Il calciatore, espulso dopo un intervento quantomeno dubbio, ha voluto dire la sua con uno sfogo sui social, precisamente su Instagram.Freuler: lo sfogo socialcaption id="attachment 1099183" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption"C‘è poco da dire. Mi dispiace tantissimo e voglio chiedere scusa alla squadra, ai tifosi e a tutti Atalantini". Sono queste le prime parole pubblicate da Freuler in un post su Instagram dopo la notte di Champions. "Sul ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) Arrivano le scuse, ma anche una grande scossa in vista della gara di ritorno. Parla Remo, centrocampista dell', a seguito del k.o. nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Il calciatore, espulso dopo un intervento quantomeno dubbio, ha volutola sua con unosui, precisamente su Instagram.: locaption id="attachment 1099183" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption"C‘èda. Mi dispiace tantissimo e voglio chiederealla squadra, ai tifosi e a tutti Atalantini". Sono queste le prime parole pubblicate dain un post su Instagram dopo la notte di Champions. "Sul ...

