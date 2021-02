Atalanta | dimentica il torto col Real Importanti i punti con la Sampdoria

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Indelebile nella memoria l’eccesso in severità di chi ha espulso Freuler dopo pochi minuti dal campo nella magica sfida con ilMadrid. Recriminare non serve a nulla, perciò rimaniamo sul positivo al pensiero che al ritorno di Champions in Spagna l’cancellerà il certificatodell’andata.

UomoRango : #AtalantaRealMadrid @Atalanta_BC #UCL #UltrasLazio #OdioBergamo chi dimentica è complice - pottervato : Mi ero dimentica di Atalanta-Napoli ma ho visto 'rosso a Gasperini' mi accontento così -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta dimentica

Dei passaggi sbagliati o dei cross che terminano direttamente sul fondo ci siin fretta, ... la partita contro l'ne è la dimostrazione. Vero che in almeno due dei tre gol messi a ...Chi ancora si domanda come sia stata possibile una simile trasformazione,che i calciatori sono uomini e certe abitudini, quando perse, vanno ricostruite.Recriminare non serve a nulla, perciò rimaniamo sul positivo al pensiero che al ritorno di Champions in Spagna l’Atalanta cancellerà il certificato torto dell’andata. Adesso è già tempo di rituffarsi ...Non sono serviti gli appelli di Ats: in tremila hanno atteso il pullman della squadra prima del match di Champions ...