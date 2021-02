Ascolti TV | Mercoledì 24 febbraio 2021 Un sacchetto di biglie 14 5% | Ferilli in replica quanto la Sciarelli 10 2% | La Caserma 5 7% pareggia con IGT 5 6% su Tv8

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 25 febbraio 2021) UndiNella serata di ieri, martedì 26 gennaio, su Rai1 Undiha conquistato 3.443.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5, in, L’Amore Strappato ha incollato davanti al video 2.228.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 Laha interessato 1.330.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Red Sparrow ha raccolto 1.555.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.298.000 spettatori con il 10.2% (presentazione a 1.809.000 e il 6.5%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 769.000 spettatori (3.4%). Su La7 Atlantide ha registrato 749.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 1.318.000 spettatori pari al 5.6% (su SkyUno a .000 e il %). Sul Nove Accordi ...