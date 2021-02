ASCOLTA Casarin | ' Italia e Europa | c' è Var e Var | ecco perché L' arbitraggio non uccida il gioco'

Ultime Notizie dalla rete : ASCOLTA Casarin

La Gazzetta dello Sport

... Paolo, e con il responsabile della rubrica arbitri della Gazzetta, Edoardo Lusena.il podcast cliccando qui sopra. E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: ...... 'Su Perisic era rigore' Ne parliamo con il vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di Caro, e l'ex arbitro e designatore Paoloil podcast cliccando qui sopra. E segui la pagina di ..."Se ti becco per strada ti ammazzo", ha detto il francese a Jordi Alba il Barcellona-Psg. Non certo un episodio isolato. In campo dalle minacce di ...