Arsenal-Benfica: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Seferovic e Aubameyang terminali offensivi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo l’andata giocata all’Olimpico di Roma, terminata 1-1 con un pareggio sostanzialmente giusto, anche la partita di ritorno dei sedicesimi di finale tra Arsenal e Benfica, si giocherà in campo neutro: le due squadre si affronteranno in Grecia, per vedere chi si meriterà il passaggio del turno agli ottavi. La squadra di Arteta è favorita, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo l’andata giocata all’Olimpico di Roma, terminata 1-1 con un pareggio sostanzialmente giusto, anche la partita di ritorno dei sedicesimi di finale tra, si giocherà in campo neutro: le due squadre si affronteranno in Grecia, per vedere chi si meriterà il passaggio del turno agli ottavi. La squadra di Arteta è favorita, InfoBetting: Scommesse Sportive e

SkyFootball : GOAL! Benfica 1-0 Arsenal (Pizzi, '54) #UEL - GallantHarriet : RT @DoloresDBravo1: UEFA Europa League || Soccer Arsenal vs Benfica Live Stream Link |}-- - JuliaRCarter1 : RT @DoloresDBravo1: UEFA Europa League || Soccer Arsenal vs Benfica Live Stream Link |}-- - JanetJMiranda1 : RT @DoloresDBravo1: UEFA Europa League || Soccer Arsenal vs Benfica Live Stream Link |}-- - DoloresDBravo1 : UEFA Europa League || Soccer Arsenal vs Benfica Live Stream Link |}-- -