Arriva in Europa la nuova Jeep Gladiator (Di giovedì 25 febbraio 2021) Arriva in Europa il nuovo Gladiatoir che segna il ritorno del marchio Jeep nel segmento dei pick-up: è il modo migliore per celebrare l'80esimo anniversario del brand americano. Un pick-up versatile che condivide il DNA della Jeep Wrangler in termini di impareggiabile capability all-terrain – merito del sistema di trazione Selec-Trac, assali Dana 44 di terza generazione e dotazioni specifiche per l'off-road – e la rinomata guida open-air: è l'unico della categoria con cui viaggiare nella massima libertà in ogni stagione grazie a diverse soluzioni tra parabrezza e copertura superiore. Funzionalità di riferimento nel segmento, grazie alla configurazione a doppia cabina con cassone in acciaio da 153 cm, con fermi integrati, rivestimenti e coperture per la massima flessibilità nel trasporto. Più potenza e performance con ...

