Arrestata la banda del bancomat: 73 sportelli fatti esplodere in due anni dalla Lombardia al Lazio per oltre 3 milioni di euro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una banda che in mezza Italia assaltava gli sportelli bancomat di vari istituti di credito è stata sgominata dai Carabinieri, che hanno effettuato dieci arresti. Gli indagati sono ritenuti ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unache in mezza Italia assaltava glidi vari istituti di credito è stata sgominata dai Carabinieri, che hanno effettuato dieci arresti. Gli indagati sono ritenuti ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Arrestata la banda del bancomat: 73 sportelli fatti esplodere in due anni dalla Lombardia al Lazio per oltre 3 milioni di euro… - leggoit : Arrestata la banda del bancomat: 73 sportelli fatti esplodere in due anni dalla Lombardia al Lazio per oltre 3 mili… - giovannalapazza : RT @ANPIRomaPosti: #AlbaPerello,”Zora”,giovane attivista slovena, comunista e partigiana,arrestata e torturata in via Bellosguardo a #Tries… - RomaAppio : RT @ANPIRomaPosti: #AlbaPerello,”Zora”,giovane attivista slovena, comunista e partigiana,arrestata e torturata in via Bellosguardo a #Tries… - paolamussino : RT @ANPIRomaPosti: #AlbaPerello,”Zora”,giovane attivista slovena, comunista e partigiana,arrestata e torturata in via Bellosguardo a #Tries… -