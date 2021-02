Armenia: presidente invita alla calma, 'misure urgenti per soluzione pacifica' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Erevan, 25 feb. (Adnkronos) - Il presidente armeno, Armen Sarkissian, ha fatto sapere di essere al lavoro per "avviare con urgenza misure volte a trovare modi per ridurre le tensioni e risolvere la situazione in modo pacifico". In una dichiarazione riportata dall'agenzia Armenpress sottolinea come "choc per il Paese sarebbero una mancanza di rispetto per la memoria delle migliaia di nostri figli morti durante la guerra". L'appello è a essere "vigili", al "controllo", alla "moderazione" e al "buon senso". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Erevan, 25 feb. (Adnkronos) - Ilarmeno, Armen Sarkissian, ha fatto sapere di essere al lavoro per "avviare con urgenzavolte a trovare modi per ridurre le tensioni e risolvere la situazione in modo pacifico". In una dichiarazione riportata dall'agenzia Armenpress sottolinea come "choc per il Paese sarebbero una mancanza di rispetto per la memoria delle migliaia di nostri figli morti durante la guerra". L'appello è a essere "vigili", al "controllo","moderazione" e al "buon senso".

