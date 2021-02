Armenia: presidente invita alla calma, 'misure urgenti per soluzione pacifica' (Di giovedì 25 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Armenia presidente Armenia: presidente azerbaigiano, a Erevan crisi senza precedenti causata dai loro leader politici Baku, 25 feb 13:46 - L'Armenia non si è mai trovata in una situazione di crisi di questo tipo ma la responsabilità è della leadership attualmente in carica...

Armenia contesa da Governo e militari. Il premier: 'Il golpe non ci sarà' Sono ore di estrema tensione in Armenia. Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha denunciato un tentativo di colpo di stato ... ma il presidente Armen Sarkissian non avrebbe ancora firmato il decreto.

Alta tensione in Armenia, il premier denuncia un tentato golpe militare AGI - Sale la tensione in Armenia, dove il primo ministro, Nikol Pashinyan, ha denunciato un tentativo di colpo di stato militare dopo che 40 alti ufficiali dell'esercito, tra cui il capo di stato mag ...

Armenia: presidente invita alla calma, 'misure urgenti per soluzione pacifica' Erevan, 25 feb. (Adnkronos) - Il presidente armeno, Armen Sarkissian, ha fatto sapere di essere al lavoro per "avviare con urgenza misure volte a trovare modi per ridurre le tensioni e risolvere la si ...

