Armenia | da Ue invito alla calma | ' evitare ulteriore escalation' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - L'Unione Europea "segue molto da vicino gli sviluppi in Armenia". "Chiediamoa tutti gli attori e diogni retorica o azione che possa portare a un'", afferma una nota del portavoce dell'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell. "Le divergenze politiche vanno risolte in modo pacifico e con assoluto rispetto dei principi e dei processi della democrazia parlamentare - prosegue la nota - In linea con la Costituzione armena, le forze armate 'devono mantenere la neutralità nelle questioni politiche e devono essere sotto il controllo dei civili'. Mantenere l'ordine democratico e costituzionale è l'unico modo per l'Armenia per affrontare veramente le sfide che ha di fronte".