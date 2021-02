Armenia contesa da Governo e militari Il premier | Il golpe non ci sarà

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono ore di estrema tensione in. Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha denunciato un tentativo di colpo di stato militare dopo che 40 alti ufficiali dell’esercito, incluso il capo di stato maggiore Onik Gasparyan, hanno chiesto le sue dimissioni. Ilha dunque ordinato la rimozione di Gasparyan dai vertici dell’esercito, ma il presidente Armen Sarkissian non avrebbe ancora firmato il decreto. “Ritengo che la dichiarazione dello stato maggiore sia un tentativo di colpo di Stato militare”, ha scritto ilsu Facebook, “invito tutti i nostri sostenitori a riunirsi in piazza della Repubblica”, nella capitale Erevan. Al momento – scrive la Reuters - non è chiaro se l’esercito sia disposto a usare la forza per sostenere la sua dichiarazione, o se la richiesta di dimissioni sia destinata a rimanere solo un atto ...