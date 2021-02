Arcuri: «Da lunedì 100mila vaccinazioni al giorno», ma i casi tornano a salire (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vaccino Covid. Da sei sono divenute otto le Regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva. È questo l’allarme lanciato dal Gimbe, che parla anche di un aumento del 10% dei nuovi casi nell’ultima settimana. Il commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri, dal canto suo, sottolinea che la vaccinazione sta accelerando con oltre 100mila somministrazione al giorno dallo scorso lunedì 22 febbraio. Come riporta “TgCom24” da 6 sono ora 8 le Regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Sono l’Abruzzo (37%), il Friuli Venezia Giulia (33%), la Lombardia (33%), le Marche (36%), il Molise (36%), la Provincia autonoma di Bolzano (35%), la Provincia autonoma di Trento (39%) e infine ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vaccino Covid. Da sei sono divenute otto le Regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva. È questo l’allarme lanciato dal Gimbe, che parla anche di un aumento del 10% dei nuovinell’ultima settimana. Il commissario per l’Emergenza Domenico, dal canto suo, sottolinea che la vaccinazione sta accelerando con oltresomministrazione aldallo scorso22 febbraio. Come riporta “TgCom24” da 6 sono ora 8 le Regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Sono l’Abruzzo (37%), il Friuli Venezia Giulia (33%), la Lombardia (33%), le Marche (36%), il Molise (36%), la Provincia autonoma di Bolzano (35%), la Provincia autonoma di Trento (39%) e infine ...

tusciaweb : Vaccini in aumento, Arcuri: “Da lunedì siamo 100mila al giorno” Roma - “Da lunedì 22 febbraio sono state effettuat… - missypippi : RT @petunianelsole: Arcuri dal bunker di Invitalia comunica che lunedì 22 febbraio “sono state effettuate in media oltre 100 mila somminist… - nanaonweb : RT @GiovaQuez: Uff. Stampa Arcuri: 'La campagna di vaccinazione sta registrando un confortante incremento. Da lunedì 22 febbraio sono state… - franco_sala : RT @petunianelsole: Arcuri dal bunker di Invitalia comunica che lunedì 22 febbraio “sono state effettuate in media oltre 100 mila somminist… - zazoomblog : Covid Arcuri: Da lunedì viaggiamo a 100mila vaccinazioni al giorno Terapie intensive oltre la soglia in otto Regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri lunedì Speranza, la campagna vaccini può accelerare Otto Regioni superano soglia 'critica' di terapia intensiva ... in una nota il commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri fa sapere che "la campagna di vaccinazione sta registrando un confortante incremento. Da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in ...

Vaccinati in aumento, Arcuri: 'Dal 22 febbraio siamo a 100mila al giorno' ... ha indiato in una nota Domenico Arcuri , commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19. Che poi ha aggiunto: 'Da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in media oltre 100 mila ...

19:46 Arcuri assicura: "Entro settembre sarà possibile vaccinare tutti gli italiani" AGI - Agenzia Italia ... in una nota il commissario per l'emergenza Covid Domenicofa sapere che "la campagna di vaccinazione sta registrando un confortante incremento. Da22 febbraio sono state effettuate in ...... ha indiato in una nota Domenico, commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19. Che poi ha aggiunto: 'Da22 febbraio sono state effettuate in media oltre 100 mila ...