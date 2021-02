Arabia Saudita, arrivano le “donne soldato”: emancipazione o strategia economica? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si aprono le porte dell’esercito per le donne in Arabia Saudita, come riferito dall’Arab news pochi giorni fa. Un grande passo in avanti per i diritti delle cittadine della monarchia ultraconservatrice, garantito dalla sentenza del Ministero della Difesa del paese che dà definitivamente diritto alle donne di imbracciare le armi, nei ranghi militari da soldato a sergente nella Reale Forza Terrestre Saudita, in quella di Difesa Araba, nella Marina Reale Saudita, nella Forza Missilistica Strategica e nei Servizi Medici delle Forze Armate. A partire da domenica scorsa, dunque, ogni donna può candidarsi attraverso un portale di ammissione unificato, vale a dire per entrambi i sessi. Una volta superata la candidatura, ogni ‘concorrente’ deve superare le procedure di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si aprono le porte dell’esercito per lein, come riferito dall’Arab news pochi giorni fa. Un grande passo in avanti per i diritti delle cittadine della monarchia ultraconservatrice, garantito dalla sentenza del Ministero della Difesa del paese che dà definitivamente diritto alledi imbracciare le armi, nei ranghi militari daa sergente nella Reale Forza Terrestre, in quella di Difesa Araba, nella Marina Reale, nella Forza Missilistica Strategica e nei Servizi Medici delle Forze Armate. A partire da domenica scorsa, dunque, ogni donna può candidarsi attraverso un portale di ammissione unificato, vale a dire per entrambi i sessi. Una volta superata la candidatura, ogni ‘concorrente’ deve superare le procedure di ...

biagiosimonetta : - #ItaliaViva si intesta l'abolizione della pena di morte in Virginia ed esulta. - L'Arabia Saudita, patria del Ri… - fattoquotidiano : RENZI IN ARABIA SAUDITA / PARLA FRATOIANNI “Matteo zitto su Riyad: incalzarlo è un dovere” [L'INTERVISTA] - lucatelese : “I miei rapporti con l’Arabia Saudita? Risponderò dopo la crisi”. (Matteo Renzi) - Torakjkj : RT @nelloscavo: In Arabia Saudita hanno letto la lista dei sottosegretari. E già si parla del Nuovo Rinascimento Italiano - Fra0283 : RT @nelloscavo: In Arabia Saudita hanno letto la lista dei sottosegretari. E già si parla del Nuovo Rinascimento Italiano -