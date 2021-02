Anita e Greta | i veri ragazzini sono gli adulti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Una ragazzina di dodici anni, intervistata sulla Stampa, si felicita della buona idea (buona, infatti già sfumata) di prolungare l’anno scolastico fino al 30 giugno. Pare trattarsi di intelligenza col nemico, nel giudizio dei social, dove la ragazzina viene svillaneggiata, invitata a un ricovero in casa di cura, a procurarsi una precisa diagnosi dei suoi disturbi mentali, in alternativa a impiegarsi nella pulizia dei bagni eccetera. Fra gli autori delle scintillanti osservazioni cialtri studenti – e vabbè – ma soprattutto insegnanti. Non starò a ripetervi l’ovvio, ossia la bancarotta morale di un manipolo dialleati nel pestaggio digitale di una ragazzina a causa della quale, fossero tutti come lei, gli toccherebbe lavorare un paio di settimane in più (prima precisazione cautelativa contro la class action degli insegnanti: i suddetti ...