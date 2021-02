Animal Crossing | disponibile l’aggiornamento “Super Mario”

(Di giovedì 25 febbraio 2021)è una della serie più adorate, oltre che giocate, di Nintendo, al pari di, con il quale è stato realizzato un aggiornamento a tema: New Horizons è dunque il titolo più recente della saga e quindi, per coinvolgere maggiormente i giocatori, è stato annunciato un aggiornamento che fonde uno dei titoli più “teneri” della Grande N con il sempreverdeBros.: cosa sappiamo del” In occasione del 35° anniversario dell’idraulico baffuto quale momento migliore per unire le due celeberrime serie? Tra i nuovi elementi vi sono l’asta della bandiera, i tubi verdi per viaggiare tra le ...

L'aggiornamento 1.8 di New Horizons è ora disponibile per il download su Nintendo Switch. L'aggiornamento è in fase di implementazione globale, quindi assicurati di controllare il tuo Nintendo Switch se l'... Animal Crossing è una della serie più adorate di Nintendo, al pari di Super Mario, con il quale è stato realizzato un aggiornamento a tema. È finalmente disponibile per il download la nuova versione 1.8.0 di Animal Crossing: New Horizons, che porta con sé numerose novità!