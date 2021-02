Ancelotti giura amore all’Everton | «Voglio allenare nel nuovo stadio»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Carlosta guidando l’Everton in una stagione fantastica in Premier League: ecco le sue parole sul futuro in Inghilterra Carloalmeno fino all’inaugurazione delche dovrebbe avvenire nel 2025. Ecco le parole del tecnico italiano. «Mi piacerebbe essere qui quando ilsarà inaugurato. Significherebbe che ho fatto un buon lavoro, che il contratto non è stato interrotto e che continuerà. Sto bene qui e vorrei restare il più a lungo possibile». Leggi su Calcionews24.com

