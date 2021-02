Amministrative fissate per ottobre Da Milano a Roma | voto in autunno

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo quanto può riferire Affaritaliani.itormai è ufficiale. La data delle elezioniè fissata per. Non saranno dunque in primavera le comunali a, Torino, Napoli. Segui su affaritaliani.it

...per il 28 marzo 2021. La Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati ha ... Si dovrà quindi attendere l'ufficializzazione della data delle prossime elezioni in ...Ora il prossimo appuntamento è con le elezioni nelle grandi città a maggio, ma è sempre più probabile che si decida per il rinvio a settembre - ottobre 2021 . Anche i partiti ...