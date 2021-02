America’s Cup, Tommaso Chieffi: “Luna Rossa e New Zealand si equivalgono. Esito non scritto” (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’attesa diventa sempre più spasmodica ogni giorno che passa. Da sabato 6 marzo Emirates Team New Zealand e Luna Rossa si affronteranno per la 36ma edizione dell’America’s Cup. Ad Auckland andrà in scena una serie potenzialmente molto lunga ed al meglio delle 13 regate: occorrerà vincerne 7 per aggiudicarsi il trofeo. I precedenti pendono decisamente dalla parte dei Kiwi, che dal 2000 in poi hanno sempre lasciato le briciole al Team Prada Pirelli. In questi giorni appaiono quasi incontenibili le voci secondo cui Te Rehutai sia una barca stellare, capace di sviluppare velocità supersoniche. Ruggero Tita aveva dichiarato ad OA Sport che “i neozelandesi non vogliono di certo vincere con le manovre…“. Secondo Tommaso Chieffi, tattico del Moro di Venezia che vinse la Louis Vuitton Cup nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’attesa diventa sempre più spasmodica ogni giorno che passa. Da sabato 6 marzo Emirates Team Newsi affronteranno per la 36ma edizione dell’Cup. Ad Auckland andrà in scena una serie potenzialmente molto lunga ed al meglio delle 13 regate: occorrerà vincerne 7 per aggiudicarsi il trofeo. I precedenti pendono decisamente dalla parte dei Kiwi, che dal 2000 in poi hanno sempre lasciato le briciole al Team Prada Pirelli. In questi giorni appaiono quasi incontenibili le voci secondo cui Te Rehutai sia una barca stellare, capace di sviluppare velocità supersoniche. Ruggero Tita aveva dichiarato ad OA Sport che “i neozelandesi non vogliono di certo vincere con le manovre…“. Secondo, tattico del Moro di Venezia che vinse la Louis Vuitton Cup nel ...

