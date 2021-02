America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand: spionaggio e marcamento a corpo, i due team si osservano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Inizia a salire la tensione ad Auckland, dove sabato 6 marzo inizierà il match race tra Luna Rossa e team New Zealand. Nel Golfo di Hauraki andrà in scena una battaglia campale, in palio la America’s Cup: chi vincerà sette regate conquisterà il trofeo sportivo più antico al mondo. I padroni di casa partiranno con i favori del pronostico, ma l’equipaggio italiano sembra avere le giuste potenzialità per poter minare le certezze dei Kiwi, detentori della Vecchia Brocca. team Prada Pirelli si presenta all’appuntamento dopo aver demolito American Magic e Ineos Uk durante la Prada Cup, Peter Burling e compagni si sono invece cimentati in due mesi di allenamento e arrivano alla contesa soltanto con i riscontri dei loro test solitari. Non è un mistero che i team impegnati ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Inizia a salire la tensione ad Auckland, dove sabato 6 marzo inizierà il match race traNew. Nel Golfo di Hauraki andrà in scena una battaglia campale, in palio laCup: chi vincerà sette regate conquisterà il trofeo sportivo più antico al mondo. I padroni di casa partiranno con i favori del pronostico, ma l’equipaggio italiano sembra avere le giuste potenzialità per poter minare le certezze dei Kiwi, detentori della Vecchia Brocca.Prada Pirelli si presenta all’appuntamento dopo aver demolito American Magic e Ineos Uk durante la Prada Cup, Peter Burling e compagni si sono invece cimentati in due mesi di allenamento e arrivano alla contesa soltanto con i riscontri dei loro test solitari. Non è un mistero che iimpegnati ...

