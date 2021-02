America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand: l’ultimo testa a testa prima di Natale – FOTO (Di giovedì 25 febbraio 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si affonteranno nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) a partire dal prossimo 6 marzo, giorno in cui inizierà il match race che metterà in palio la America’s Cup. La lotta per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo si preannuncia particolarmente avvincente e interessante, i Kiwi partiranno con i favori del pronostico ma l’equipaggio italiano ha tutte le carte in regola per cercare il colpaccio. Le due imbarcazioni hanno avuto un percorso diverso: Luna Rossa è passata dalla Prada Cup, battendo American Magic (4-0) e Ineos Uk (7-1); Team New Zealand è invece il Defender della Coppa America e negli ultimi due mesi si è soltanto allenato in solitaria, senza poter regatare contro gli avversari. I ragazzi di Max Sirena hanno ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021)e Team Newsi affonteranno nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) a partire dal prossimo 6 marzo, giorno in cui inizierà il match race che metterà in palio laCup. La lotta per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo si preannuncia particolarmente avvincente e interessante, i Kiwi partiranno con i favori del pronostico ma l’equipaggio italiano ha tutte le carte in regola per cercare il colpaccio. Le due imbarcazioni hanno avuto un percorso diverso:è passata dalla Prada Cup, battendo American Magic (4-0) e Ineos Uk (7-1); Team Newè invece il Defender della Coppa America e negli ultimi due mesi si è soltanto allenato in solitaria, senza poter regatare contro gli avversari. I ragazzi di Max Sirena hanno ...

