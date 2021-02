America’s Cup, la scuffia di Team New Zealand dell’11 gennaio – VIDEO (Di giovedì 25 febbraio 2021) Team New Zealand è indiscutibilmente la favorita della vigilia per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. I Kiwi sono i detentori del titolo e si apprestano ad affrontare Luna Rossa nel match che metterà in palio la Vecchia Brocca: si incomincerà il prossimo 6 marzo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), chi vincerà sette regate metterà le mani sulla Coppa America. Il Defender ha fatto parlare moltissimo di sé nelle ultime settimane, perché in allenamento ha testato soluzioni innovative come le vele Batman, un nuovo timone, un nuovo sistema di gestione della randa e ha provato anche il doppio timoniere, cercando di copiare quanto fatto dall’equipaggio italiano. Team Prada Pirelli sembra comunque avere le carte in regola per cercare il colpaccio nel Golfo di Hauraki, anche se i ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021)Newè indiscutibilmente la favorita della vigilia per la conquista dellaCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. I Kiwi sono i detentori del titolo e si apprestano ad affrontare Luna Rossa nel match che metterà in palio la Vecchia Brocca: si incomincerà il prossimo 6 marzo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), chi vincerà sette regate metterà le mani sulla Coppa America. Il Defender ha fatto parlare moltissimo di sé nelle ultime settimane, perché in allenamento ha testato soluzioni innovative come le vele Batman, un nuovo timone, un nuovo sistema di gestione della randa e ha provato anche il doppio timoniere, cercando di copiare quanto fatto dall’equipaggio italiano.Prada Pirelli sembra comunque avere le carte in regola per cercare il colpaccio nel Golfo di Hauraki, anche se i ...

