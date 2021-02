America’s Cup, i dati di ascolto di Luna Rossa. Share eccezionale, anche per le repliche! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Luna Rossa ha fatto innamorare tutta Italia con le sue imprese nella baia di Auckland. Il Bel Paese è tornato ad appassionarsi alla vela, proprio come era successo nel 2000 sempre col sodalizio del patron Patrizio Bertelli e negli anni ’80-’90 con Azzurra e Il Moro di Venezia. Team Prada Pirelli ha vinto la Prada Cup, demolendo prima gli statunitensi di American Magic (4-0 in semifinale) e poi i britannici di Ineos Uk (7-1 in finale). Ora i ragazzi dello skipper Max Sirena si apprestano ad affrontare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo: la serie conclusiva scatterà il prossimo 6 marzo, chi vincerà sette regate alzerà al cielo la Vecchia Brocca. I dati di ascolto sono eccezionali, considerando che le regate vanno in scena alle ore 04.00 in Italia ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021)ha fatto innamorare tutta Italia con le sue imprese nella baia di Auckland. Il Bel Paese è tornato ad appassionarsi alla vela, proprio come era successo nel 2000 sempre col sodalizio del patron Patrizio Bertelli e negli anni ’80-’90 con Azzurra e Il Moro di Venezia. Team Prada Pirelli ha vinto la Prada Cup, demolendo prima gli statunitensi di American Magic (4-0 in semifinale) e poi i britannici di Ineos Uk (7-1 in finale). Ora i ragazzi dello skipper Max Sirena si apprestano ad affrontare Team New Zealand per la conquista dellaCup, il trofeo sportivo più antico al mondo: la serie conclusiva scatterà il prossimo 6 marzo, chi vincerà sette regate alzerà al cielo la Vecchia Brocca. Idisono eccezionali, considerando che le regate vanno in scena alle ore 04.00 in Italia ...

