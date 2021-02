America’s Cup | gli sfidanti hanno vinto soltanto 6 volte I precedenti trionfi dei Challenger | Luna Rossa…

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021) LaCup è il trofeo sportivo più antico al mondo. La prestigiosa competizione velica è nata addirittura nel 1851, quando la piccola goletta statunitense America riuscì a sconfiggere 14 imbarcazioni britanniche attorno all’Isola di Wight. Il New York Yacht Club difese la rinominata Vecchia Brocca per addirittura 132 anni, avendo la meglio in ben 24 occasioni sullo sfidante di turno. A portare via la Coppa delle 100 Ghinee dagli States furono gli australiani con Australia II nel 1983, espugnando la baia di Newport. Quella fu la prima occasione in cui il(lo sfidante) ebbe la meglio sul Defender (detentore del titolo). In totale, in 34 edizioni (escludendo la prima che ovviamente non aveva un Campione in carica),seisi sono imposti gli. Nel 1983 gli ...