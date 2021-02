America’s Cup, Giles Scott avvisa Luna Rossa: “New Zealand veloce sia con vento forte che leggero” (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ ormai un fatto assodato che Luna Rossa speri nel vento leggero dal 6 al 15 marzo 2021, ovvero le date durante le quali si svolgerà ad Auckland la Coppa America di vela. La barca italiana ha mostrato un chiaro vantaggio in queste condizioni sia contro American Magic sia contro Ineos UK: il Team Prada Pirelli è convinto che potrebbe giocarsela anche contro Emirates Team New Zealand sotto i 12 nodi. Qualora invece la brezza fosse sostenuta, allora potrebbero iniziare i problemi. Va detto, ad ogni modo, che Luna Rossa ha compiuto passi da gigante in qualsivoglia contesto, aggiudicandosi con americani ed inglesi delle regate con raffiche vicine o di poco superiori ai 20 nodi. Basterà contro Te Rehutai? Non è un caso che Vasco VaScotto, marinaio della ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ ormai un fatto assodato chesperi neldal 6 al 15 marzo 2021, ovvero le date durante le quali si svolgerà ad Auckland la Coppa America di vela. La barca italiana ha mostrato un chiaro vantaggio in queste condizioni sia contro American Magic sia contro Ineos UK: il Team Prada Pirelli è convinto che potrebbe giocarsela anche contro Emirates Team Newsotto i 12 nodi. Qualora invece la brezza fosse sostenuta, allora potrebbero iniziare i problemi. Va detto, ad ogni modo, cheha compiuto passi da gigante in qualsivoglia contesto, aggiudicandosi con americani ed inglesi delle regate con raffiche vicine o di poco superiori ai 20 nodi. Basterà contro Te Rehutai? Non è un caso che Vasco Vao, marinaio della ...

