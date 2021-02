Amadeus invita Schwazer a Sanremo: 'Ridare dignità a un grande sportivo' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non solo Ibra. Sul palco di Sanremo saliranno anche Alberto Tomba, Federica Pellegrini, Mihajlovic ma anche uno degli sportivi di cui più si è parlato in questo periodo: Alex Schwazer. Il marciatore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non solo Ibra. Sul palco disaliranno anche Alberto Tomba, Federica Pellegrini, Mihajlovic ma anche uno degli sportivi di cui più si è parlato in questo periodo: Alex. Il marciatore ...

daviderizzi3 : RT @Gazzetta_it: #Amadeus invita #Schwazer a #Sanremo: 'Ridare dignità a un grande sportivo' - Gazzetta_it : #Amadeus invita #Schwazer a #Sanremo: 'Ridare dignità a un grande sportivo' - nicksarms13 : RT @massyscalinci: Amadeus, questa occasione non capita più nella vita : INVITA LADY GAGA A SANREMO DATO CHE È A ROMA. - massyscalinci : Amadeus, questa occasione non capita più nella vita : INVITA LADY GAGA A SANREMO DATO CHE È A ROMA. - Shoken70588183 : Se Amadeus non invita Lady Gaga a Sanremo, vado fino a lì in barba ai decreti e lo alzo a calci nel culo. -