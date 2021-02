Altro che bianconeri, la Juventus è in rosso: le perdite sono preoccupanti, il bilancio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tra campo e futuro. La stagione della Juventus è troppo altalenante, in campionato deve recuperare tanti punti dalla vetta attualmente occupata dall’Inter, in Champions League l’obiettivo è ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Porto. La crisi per Coronavirus ha portato tantissimi problemi alle squadre dal punto di vista economico, ovviamente anche i grandi club si sono ritrovati in difficoltà. Il dato che emerge riguarda perdita di 113,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 50,3 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente. Il comunicato del club Foto di Miguel Medina / AnsaCome riporta la Juventus sul sito ufficiale l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020 “ammonta a 357,8 milioni”. Il miglioramento di 27,4 milioni “è stato determinato dai flussi positivi della gestione operativa (+16,2 milioni, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tra campo e futuro. La stagione dellaè troppo altalenante, in campionato deve recuperare tanti punti dalla vetta attualmente occupata dall’Inter, in Champions League l’obiettivo è ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Porto. La crisi per Coronavirus ha portato tantissimi problemi alle squadre dal punto di vista economico, ovviamente anche i grandi club siritrovati in difficoltà. Il dato che emerge riguarda perdita di 113,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 50,3 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente. Il comunicato del club Foto di Miguel Medina / AnsaCome riporta lasul sito ufficiale l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020 “ammonta a 357,8 milioni”. Il miglioramento di 27,4 milioni “è stato determinato dai flussi positivi della gestione operativa (+16,2 milioni, ...

