Altri due giorni di sciopero alla Sematic: "Iniziativa spontanea dai lavoratori" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Continua lo stato di agitazione alla Sematic di Osio Sotto, con i lavoratori che da mesi stanno lottando contro il trasferimento di parte della produzione in Ungheria. Nella mattinata di giovedì 25 febbraio un'assemblea spontanea dei lavoratori ha deciso di proclamare due giornate di sciopero (giovedì 25 e venerdì 26 febbraio) dopo che è arrivata la notizia "informale", ma da fonte che sembra attendibile, che dai prossimi giorni l'attività produttiva di Sematic potrebbe cessare. Venerdì mattina alle 9 è previsto un incontro urgente con l'azienda per chiarire la situazione, e alle 11 una nuova assemblea dei dipendenti. "Lo sciopero è partito spontaneamente – commenta Claudio Ravasio, della Fiom Cgil di Bergamo – è ...

