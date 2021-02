Alta Velocità Napoli-Bari: la BEI investe 700 milioni nell’opera. Finanziamento record (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Banca Europea per gli Investimenti effettua un investimento record da 1 miliardo per la Sanità e 700 milioni per la linea Alta Velocità Napoli-Bari attualmente in costruzione La Banca Europea per gli Investimenti ha destinato la cifra record di 1 miliardo e 700 milioni di euro all’Italia, per infrastrutture ed emergenza sanitaria. Di questi, un miliardo è stato destinato alla Sanità, come ultima tranche del prestito erogato al nostro paese per fronteggiare la crisi pandemica. E gli altri 700 milioni, invece, contribuiranno alla realizzazione della linea ferroviara Alta Velocità Napoli-Bari, attualmente in costruzione. Anche in questo caso, si tratta della seconda ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Banca Europea per gli Investimenti effettua un investimentoda 1 miliardo per la Sanità e 700per la lineaattualmente in costruzione La Banca Europea per gli Investimenti ha destinato la cifradi 1 miliardo e 700di euro all’Italia, per infrastrutture ed emergenza sanitaria. Di questi, un miliardo è stato destinato alla Sanità, come ultima tranche del prestito erogato al nostro paese per fronteggiare la crisi pandemica. E gli altri 700, invece, contribuiranno alla realizzazione della linea ferroviara, attualmente in costruzione. Anche in questo caso, si tratta della seconda ...

