Alta Valle Intelvi | brucia il tetto nella notte | evacuata una famiglia

robyeyli : RT @Annalisa3073: Alta Valle del Tacina, Sila???? ??Angelo Cavallaro - Annalisa3073 : Alta Valle del Tacina, Sila???? ??Angelo Cavallaro - sawadeebiz : 'Phu Chee Fah', Chiang Rai La vetta più alta della catena montuosa tra Thailandia e Laos, Una caratteristica distin… - ig_piemonte : presenta Alta Valle Antrona ??#Cheggio AUTORE @ccla_diau LOCAL MANAGER @ossola_in_cammino TAG #igverbania… - History61186776 : ...con l’obiettivo reale di cacciare gli austriaci dall’Italia e costituire un regno dell’Alta Italia, comprendente… -

Ultime Notizie dalla rete : Alta Valle

Intelvi (Como), 25 febbraio 2021 - Una famiglia è stata evacuata nella notte al Pian delle Noci per un incendio che ha gravemente danneggiato il tetto di un'abitazione . Il rogo, che molto ...Intervento tecnico urgente questa mattina poco dopo le 5.30 nel comune diIntelvi, in località Pian delle Noci, per l'incendio di un tetto. Quando sono arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno constatato che buona parte del tetto di un'abitazione era avvolta ...Alta Valle Intelvi (Como), 25 febbraio 2021 - Una famiglia è stata evacuata nella notte al Pian delle Noci per un incendio che ha gravemente danneggiato il tetto di un'abitazione. Il rogo, che molto p ...La nebbia avvolge il Cilento rendendo il paesaggio suggestivo, con un aspetto etereo, quasi fiabesco. Ecco le immagini ...