Allison Beker | trovato il padre morto annegato

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il portiere del Liverpool,, è stato raggiunto poche ore fa da una terribile notizia. Il corpo del, Jose’ Agostino, 57 anni,è stato rinvenuto privo di vita nei pressi di una diga poco distante dalla sua residenza. Lascia la moglie e due figli,e Muriel, entrambi portieri. Come è avvenuta la scomparsa deldi? Dalle prime ricostruzioni l’uomo si era allontanato da casa intorno alle 17 brasiliane, le 21 italiane, a Lavras do Sul, comune dello Stato del Rio Grande do Sul. La famiglia, preoccupata dalla sua perdurante assenza, ha allertato immediatamente i soccorsi che, giunti sul posto, hanno iniziato a scandagliare la zona. Dopo sei ore ricerche il corpo dell’uomo è stato ...