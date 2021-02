Allerta alimentare | richiamato un lotto di stracchino per presenza di Listeria

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il Ministero della Salute, ha comunicato il richiamo per rischio microbiologico di un(04/02/2021) diColli di san Fermo – Formaggio a Latte crudo, a marchio AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO SANT’ANTONIO, prodotto da di Consoli Chiara, nello stabilimento GRONE in provincia di Bergamo, via Provinciale 28°( IT 03 1368 CE). Il prodotto, che gli esperti consigliano di non consumare e di riportare al punto vendita, è stato segnalato per la “dimonocytogenes” rilevata in autocontrollo. La formaggella a latte crudo non preimballato, è a peso variabile. L’infezione da, anche detta listeriosi, è una tossinfezioneche prende il nome proprio dal batterio che ne è la causa, ilmonocytogenes, il ...